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ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря 17 очкам де Коло

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря 17 очкам де Коло
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал ЦСКА.

Встреча прошла в относительно конкурентной борьбе. После первой половины матча гости вели с разницей лишь в пять очков — 48:43. В третьей четверти «армейцам» удалось нарастить преимущество до девяти баллов — 72:63. В заключительном игровом отрезке «Нижнему Новгороду» удалось немного сократить отставание, но вырвать победу подопечные Лукича не сумели. Счёт матча — 95:89 в пользу ЦСКА.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 17 очков. У «Нижнего Новгорода» по 18 очков набрали Георгий Жбанов, Кристофер Черапович и Евгений Бабурин.

Единая лига ВТБ
09 апреля 2019, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
89 : 95
(21:25, 22:23, 20:24, 26:23)
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Григорьев, Комолов, Астапкович, Жбанов, Узинский, Драгичевич, Торопов, Герасимов, Черапович, Бабурин
ЦСКА: де Коло, Боломбой, Питерс, Ухов, Антонов, Родригес, Воронцевич, Хиггинс, Хэкетт, Лопатин, Курбанов, Хантер
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