ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» благодаря 17 очкам де Коло

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал ЦСКА.

Встреча прошла в относительно конкурентной борьбе. После первой половины матча гости вели с разницей лишь в пять очков — 48:43. В третьей четверти «армейцам» удалось нарастить преимущество до девяти баллов — 72:63. В заключительном игровом отрезке «Нижнему Новгороду» удалось немного сократить отставание, но вырвать победу подопечные Лукича не сумели. Счёт матча — 95:89 в пользу ЦСКА.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 17 очков. У «Нижнего Новгорода» по 18 очков набрали Георгий Жбанов, Кристофер Черапович и Евгений Бабурин.