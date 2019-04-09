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Дабл-дабл Кравиша не спас «Автодор» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Дабл-дабл Кравиша не спас «Автодор» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотива-Кубань» принимал «Автодор» Встреча прошла в плотной борьбе, а её победитель определился лишь на последней минуте.

Первая четверть матча завершилась в пользу «Локомотива-Кубань» — 21:18. Уже во второй десятиминутке «Автодор» вышел вперёд — 42:40. После большого перерыва подопечные Пашутина нарастили преимущество и завершили третью четверть с преимуществом в десять очков — 77:67.

В заключительном игровом отрезке «железнодорожники» сумели прибавить и под занавес встречи сравняли счёт. На последней минуте две точные атаки в исполнении Дмитрия Кулагина принесли краснодарцам победу — 95:91. Самым результативным в составе победителей стал Доррел Райт, набравший 19 очков. У «Автодора» дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился Дэвид Кравиш.

Единая лига ВТБ
09 апреля 2019, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
95 : 91
(21:18, 19:24, 27:35, 28:14)
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Райт, Щербенев, Фридзон, Апич, Платонов, Ивлев, Ильницкий, Рэндл, Понитка, Д. Кулагин, Джонсон, Фалль
Автодор: Голден, Бестужев, Айрлэнд, Петенев, Михайловский, Бьюфорд, Савович, Ньюбилл, Квитковских, Забелин, Кравиш, Сепелев
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