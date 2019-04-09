Дабл-дабл Кравиша не спас «Автодор» в матче с «Локомотивом-Кубань»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотива-Кубань» принимал «Автодор» Встреча прошла в плотной борьбе, а её победитель определился лишь на последней минуте.

Первая четверть матча завершилась в пользу «Локомотива-Кубань» — 21:18. Уже во второй десятиминутке «Автодор» вышел вперёд — 42:40. После большого перерыва подопечные Пашутина нарастили преимущество и завершили третью четверть с преимуществом в десять очков — 77:67.

В заключительном игровом отрезке «железнодорожники» сумели прибавить и под занавес встречи сравняли счёт. На последней минуте две точные атаки в исполнении Дмитрия Кулагина принесли краснодарцам победу — 95:91. Самым результативным в составе победителей стал Доррел Райт, набравший 19 очков. У «Автодора» дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился Дэвид Кравиш.