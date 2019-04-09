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«Валенсия» победила «Альбу» в первом финальном матче Еврокубка

«Валенсия» победила «Альбу» в первом финальном матче Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок

Сегодня, 9 апреля, состоялся первый финальный поединок Еврокубка. Борьбу за трофей и путёвку в Евролигу ведут «Валенсия» и берлинская «Альба». Первая встреча прошла на площадке испанской команды.

Левантийцы с первых минут обозначили преимущество и завершили первую четверть со счётом 20:13 в свою пользу. Во второй десятиминутке гости сумели сократить отставание до 3 очков — 38:41. Однако сразу же после большого перерыва «Валенсия» оформила мощный рывок и закончила третий игровой отрезок, ведя в счёте с разницей в 18 баллов — 71:53. В заключительные десять минут матча хозяева контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 89:75.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 22 очка. У «Альбы» 17 очков в актив записал Пейтон Сива.

Второй матч финальной серии состоится 12 апреля в Берлине.

Еврокубок. Финал. 1-й матч
09 апреля 2019, вторник. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
89 : 75
(20:13, 21:25, 30:15, 18:22)
Альба
Берлин, Германия
Валенсия: Томас - 16, ван Россом - 15, Сан Эметерио - 11, Дублевич - 9, Лабери - 7, Тоби - 3, Абальде - 2, Састре - 2, Доорненкамп - 2, Дьо, Мартинес
Альба: Сива - 17, Херманнссон - 16, Гедрайтис - 9, Тиман - 8, Гиффей - 7, Сикма - 7, Клиффорд - 4, Нноко - 4, Вагнер - 2, Огбе - 1, Сайбу, Шнайдер
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