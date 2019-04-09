«Валенсия» победила «Альбу» в первом финальном матче Еврокубка

Сегодня, 9 апреля, состоялся первый финальный поединок Еврокубка. Борьбу за трофей и путёвку в Евролигу ведут «Валенсия» и берлинская «Альба». Первая встреча прошла на площадке испанской команды.

Левантийцы с первых минут обозначили преимущество и завершили первую четверть со счётом 20:13 в свою пользу. Во второй десятиминутке гости сумели сократить отставание до 3 очков — 38:41. Однако сразу же после большого перерыва «Валенсия» оформила мощный рывок и закончила третий игровой отрезок, ведя в счёте с разницей в 18 баллов — 71:53. В заключительные десять минут матча хозяева контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 89:75.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 22 очка. У «Альбы» 17 очков в актив записал Пейтон Сива.

Второй матч финальной серии состоится 12 апреля в Берлине.