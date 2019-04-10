Доневалд: «Автодор» доставил «Локомотиву-Кубань» много проблем

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал победу своей команды над «Автодором» (95:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарцы сумели вырвать победу лишь на последней минуте матча, уступая на протяжении большей части поединка.

«Надо отдать должное «Автодору», он очень сильно стартовал и доставил много проблем. Нам же потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Это был сложный матч, но в отличие от игры с «Химками» мы хорошо провели концовку, остановили соперника в решающих владениях и взяли важную победу», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.

Также мыслями о матче с «Автодором» поделился и форвард «железнодорожников» Дорелл Райт.

«Мы не очень хорошо провели первую половину. Попали в сложную ситуацию, но сильная команда тем и отличается – она прибавляет в тяжёлый момент. Решающие минуты мы провели вдохновенно, хорошо двигали мяч и попали ключевые броски. Нам была очень нужна эта победа, и мы её добились», — сказал американец.