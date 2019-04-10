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«Шарлотт» разгромил «Кливленд», «Детройт» победил «Мемфис»

«Шарлотт» разгромил «Кливленд», «Детройт» победил «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» (39-42) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (19-63) — 124:97. Гости выиграли все четыре четверти.

В составе победителей по 23 очка набрали Кемба Уокер и Джереми Лэмб. У «Кливленда» дабл-даблами отметились Коллин Секстон (18 баллов и 10 результативных передач) и Ларри Нэнс (10 очков и 12 подборов).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (40-41) дома взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (32-49) — 100:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Иш Смит, набравший 22 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 17 подборов. В составе «Мемфиса» по 15 очков на счету Делона Райта и Бруно Кабокло.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
97 : 124
(31:33, 25:31, 19:26, 22:34)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 18, Осман - 17, Кларксон - 16, Фрай - 10, Нэнс - 10, Найт - 9, Крисс - 8, Жижич - 6, Стаускас - 3, Лав, Нваба, Адель
Шарлотт Хорнетс: Лэмб - 23, Уокер - 23, Бриджес - 18, Бэйкон - 18, Камински - 14, Грэм - 10, Монк - 8, Бийомбо - 5, Батюм - 3, Макура - 2, Уильямс, Паркер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
100 : 93
(20:32, 18:25, 26:22, 36:14)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Смит - 22, Драммонд - 20, Кеннард - 15, Джексон - 12, Браун - 8, Галлоуэй - 7, Эллингтон - 7, Гриффин - 5, Пачулия - 3, Робинсон - 1, Мейкер, Томас, Лойер
Мемфис Гриззлиз: Райт - 15, Кабокло - 15, Зеллер - 13, Дорси - 12, Картер - 9, Рэбб - 9, Парсонс - 9, Холидэй - 8, Уошберн - 3, Конли, Ватанабэ, Ноа
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