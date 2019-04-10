«Шарлотт» разгромил «Кливленд», «Детройт» победил «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» (39-42) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (19-63) — 124:97. Гости выиграли все четыре четверти.

В составе победителей по 23 очка набрали Кемба Уокер и Джереми Лэмб. У «Кливленда» дабл-даблами отметились Коллин Секстон (18 баллов и 10 результативных передач) и Ларри Нэнс (10 очков и 12 подборов).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (40-41) дома взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (32-49) — 100:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Иш Смит, набравший 22 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 17 подборов. В составе «Мемфиса» по 15 очков на счету Делона Райта и Бруно Кабокло.