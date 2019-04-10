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«Бостон» обыграл «Вашингтон», «Майами» разгромил «Филадельфию»

«Бостон» обыграл «Вашингтон», «Майами» разгромил «Филадельфию»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (49-33) на выезде взял верх над «Вашингтон Уизардс» (32-50) — 116:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Терри Розир, набравший 21 очко. Джейсон Тэйтум, Кайри Ирвинг, Эл Хорфорд и Гордон Хэйворд участия в матче не принимали. У «волшебников» 19 баллов на счету Томаша Саторански. Ян Маинми оформил дабл-дабл из 11 баллов и 12 подборов.

В параллельной встрече «Майами Хит» (39-42) дома разгромил «Филадельфию Сиксерс» (50-31) — 122:99.

В составе победителей 30 очков набрал ветеран Дуэйн Уэйд. 19 баллов на счету Бэма Адебайо, 16 – у Джастиса Уинслоу. В составе «Сиксерс» 18 очков в активе центрового Грега Монро, 16 – у Бена Симмонса. Джоэл Эмбиид участия в матче не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
110 : 116
(39:25, 25:38, 31:26, 15:27)
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Саторански - 19, Бил - 16, Робинсон - 14, Брайант - 14, Портис - 11, Маинми - 11, Рэндл - 9, Грин - 6, Браун - 5, Деккер - 5, Ариза, Паркер, Макрай
Бостон Селтикс: Розир - 21, Уонамэйкер - 17, Хантер - 17, Оджелей - 17, Браун - 15, Ябуселе - 13, Дозьер - 12, Тайс - 2, Уильямс - 2, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
122 : 99
(34:20, 27:22, 30:18, 31:39)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Уэйд - 30, Адебайо - 19, Уинслоу - 16, Уайтсайд - 15, Олиник - 8, Уэйтерс - 8, Джонс - 7, Хаслем - 7, Горан Драгич - 6, Робинсон - 4, Джонсон - 2, Андерсон, Матен
Филадельфия Сиксерс: Монро - 18, Симмонс - 16, Марьянович - 12, Смит - 11, Милтон - 7, Харрис - 6, Джонсон - 5, Батлер - 4, Хайсмит - 2, Макконнел - 2, Коркмаз - 2, Болден
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