«Бостон» обыграл «Вашингтон», «Майами» разгромил «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (49-33) на выезде взял верх над «Вашингтон Уизардс» (32-50) — 116:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Терри Розир, набравший 21 очко. Джейсон Тэйтум, Кайри Ирвинг, Эл Хорфорд и Гордон Хэйворд участия в матче не принимали. У «волшебников» 19 баллов на счету Томаша Саторански. Ян Маинми оформил дабл-дабл из 11 баллов и 12 подборов.

В параллельной встрече «Майами Хит» (39-42) дома разгромил «Филадельфию Сиксерс» (50-31) — 122:99.

В составе победителей 30 очков набрал ветеран Дуэйн Уэйд. 19 баллов на счету Бэма Адебайо, 16 – у Джастиса Уинслоу. В составе «Сиксерс» 18 очков в активе центрового Грега Монро, 16 – у Бена Симмонса. Джоэл Эмбиид участия в матче не принимал.