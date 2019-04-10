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«Торонто» на выезде разгромил «Миннесоту», «Голден Стейт» обыграл «Нью-Орлеан»

«Торонто» на выезде разгромил «Миннесоту», «Голден Стейт» обыграл «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (58-24) на выезде разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (36-45) — 120:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 20 очков. Крис Буше оформил дабл-дабл из 15 баллов и 13 подборов. В составе «Миннесоты» по 16 очков на счету Эндрю Уиггинса и Горгуи Дьенга.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» (57-24) также на выезде обыграл «Нью-Орлеан Хорнетс» (33-49) — 112:103.

В составе победителей Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «пеликанов» 30 баллов на счету Джалила Окафора. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» (17-64) дома взял верх над «Чикаго Буллз» (22-59) — 96:86.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
100 : 120
(28:26, 19:43, 31:29, 22:22)
Торонто Рэпторс
Торонто
Миннесота Тимбервулвз: Дьенг - 16, Уиггинс - 16, Шарич - 15, Джонс - 11, Рейнольдс - 8, Уильямс - 7, Бэйтс-Диоп - 7, Толливер - 6, Крик - 6, Террелл - 5, Окоги - 3, Бэйлесс, Таунс
Торонто Рэпторс: Леонард - 20, Ванвлит - 16, Буше - 15, Пауэлл - 10, Сиакам - 10, Ануноби - 9, Марк Газоль - 9, Лин - 8, Грин - 7, Микс - 7, Лойд - 6, Миллер - 3, Морлэнд
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
103 : 112
(19:18, 37:38, 23:32, 24:24)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 30, Вуд - 26, Кларк - 20, Диалло - 11, Уильямс - 8, Хилл - 5, Пэйтон - 3, Джонсон, Дайр. Бертанс, Джексон, Миллер, Дэвис, Рэндл
Голден Стэйт Уорриорз: Казинс - 21, Ли - 20, Кук - 19, Эванс - 11, Белл - 10, Маккинни - 10, Йеребко - 7, Карри - 5, Дерриксон - 5, Луни - 4, Грин, Ливингстон
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
86 : 96
(24:39, 26:18, 18:17, 18:22)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Арчидиаконоу - 14, Харрисон - 13, Лопес - 12, Луваву-Кабарро - 10, Лемон-мл. - 9, Сэмпсон - 9, Фелисио - 4, Селден - 2, Алкинс - 2, Блэкени
Нью-Йорк Никс: Смит - 25, Нокс - 17, Корнет - 12, Дотсон - 12, Дженкинс - 9, Гарретт - 8, Робинсон - 8, Элленсон - 5, Хикс, Джордан, Хезонья
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