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Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Он объявил о своём решении до старта матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который является для «озёрников» последним в регулярном чемпионате. Джонсон добавил, что ещё не проинформировал об отставке владелицу клуба Джини Басс.

«Лейкерс» потеряли шансы выйти в плей-офф. Они занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 37-44.

Мэджик Джонсон всю игровую карьеру провёл за «Лейкерс», где пять раз стал чемпионом НБА и трижды признавался MVP сезона. Пост президента клуба Джонсон занимал на протяжении двух лет. В текущем сезоне он пытался заполучить в команду Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс», но так и не смог этого сделать.

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