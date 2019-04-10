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«Юта» благодаря 46 очкам Митчелла победила «Денвер»

«Юта» благодаря 46 очкам Митчелла победила «Денвер»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (50-31) на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» (53-28) — 118:108. Гости опустились на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «джазменов» 13 побед в 15 играх.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 46 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 13 из 16 с линии штрафных. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (20 баллов и 10 подборов) и Джо Инглс (10 очков и 13 результативных передач). 16 баллов в активе Деррика Фэйворса.

В составе гостей 25 очков на счету Малика Бизли, реализовавшего 5 из 6 из-за дуги. По 22 балла в активе Джамала Маррея и Монте Морриса.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
118 : 108
(27:21, 33:38, 31:27, 27:22)
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Митчелл - 46, Гобер - 20, Фэйворс - 16, Инглс - 10, О'Нил - 8, Ньянг - 7, Краудер - 7, Сефолоша - 2, Аллен - 2, Митру-Лонг, Юдо, Кавано
Денвер Наггетс: Бисли - 25, Моррис - 22, Маррей - 22, Харрис - 15, Пламли - 10, Миллсэп - 5, Вандербилт - 4, Крэйг - 3, Йокич - 2, Томас, Бартон, Лайлз, Эрнангомес
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