«Юта» благодаря 46 очкам Митчелла победила «Денвер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (50-31) на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» (53-28) — 118:108. Гости опустились на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «джазменов» 13 побед в 15 играх.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 46 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 13 из 16 с линии штрафных. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (20 баллов и 10 подборов) и Джо Инглс (10 очков и 13 результативных передач). 16 баллов в активе Деррика Фэйворса.

В составе гостей 25 очков на счету Малика Бизли, реализовавшего 5 из 6 из-за дуги. По 22 балла в активе Джамала Маррея и Монте Морриса.