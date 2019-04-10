«Портленд» обыграл «Лейкерс», несмотря на 32 очка Колдуэлл-Поупа

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» (52-29) на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Лейкерс» (37-45) — 104:101. Победу гостям на последних секундах встречи принёс Морис Харклесс, исполнивший точный трёхочковый бросок.

Самым результативным игроком матча стал защитник «озёрников» Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 32 очка. Он реализовал 5 бросков из 15 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Алекс Карузо (12 баллов и 13 результативных передач), Джонатан Уильямс (12 очков и 10 подборов) и Джемеррио Джонс (11 баллов и 12 подборов).

В составе «Портленда» 26 очков набрал Харклесс. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 22 баллов и 16 подборов. 20 очков в активе Дэмьена Лилларда, 19 – у Сета Карри.