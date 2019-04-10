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«Портленд» обыграл «Лейкерс», несмотря на 32 очка Колдуэлл-Поупа

«Портленд» обыграл «Лейкерс», несмотря на 32 очка Колдуэлл-Поупа
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» (52-29) на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Лейкерс» (37-45) — 104:101. Победу гостям на последних секундах встречи принёс Морис Харклесс, исполнивший точный трёхочковый бросок.

Самым результативным игроком матча стал защитник «озёрников» Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 32 очка. Он реализовал 5 бросков из 15 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Алекс Карузо (12 баллов и 13 результативных передач), Джонатан Уильямс (12 очков и 10 подборов) и Джемеррио Джонс (11 баллов и 12 подборов).

В составе «Портленда» 26 очков набрал Харклесс. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 22 баллов и 16 подборов. 20 очков в активе Дэмьена Лилларда, 19 – у Сета Карри.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
101 : 104
(25:26, 23:27, 26:20, 27:31)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп - 32, Мускала - 16, Карузо - 12, Уильямс - 12, Макги - 11, Джонс - 11, Вагнер - 7, Кузма, Чендлер, Рондо, Бонга, Баллок
Портленд Трэйл Блэйзерс: Харклесс - 26, Кантер - 22, Лиллард - 20, Карри - 19, Макколлум - 11, Тёрнер - 6, Худ, Амину, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс, Коллинс
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