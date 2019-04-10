Дирк Новицки объявил о завершении карьеры в НБА

Ветеран «Даллас Маверикс» Дирк Новицки объявил о завершении игровой карьеры. Команда из штата Техас в последнем домашнем матче регулярного сезона обыграла «Финикс Санз» — 120:109. Новицки собрал коллекцию из 30 очков, 8 подборов, 3 результативных передач, 1 блок-шота, 2 потерь и 3 фолов.

Дирк Новицки проводит 21-й сезон в НБА. За океаном он выступает с 1998 года, и всё это время защищает цвета «Далласа». В 2011 году ему удалось привести команду к чемпионскому титулу. Немец 14 раз выбирался на Матч всех звёзд, 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, а также получил звание MVP сезона в 2007 году.

В этом регулярном чемпионате форвард набирает 7,1 очка, собирает 3,0 подбора, отдаёт 0,7 передачи, а также совершает 0,4 блок-шота и 0,2 перехвата за 15,3 минуты в среднем за игру.