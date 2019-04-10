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Джентри: Энтони Дэвису дали плохой совет

Джентри: Энтони Дэвису дали плохой совет
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри поделился мнением о ситуации вокруг форварда команды Энтони Дэвиса, который в феврале мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Никогда не видел более токсичной ситуации. Она затронула две команды. И двух парней. Один потерял работу, а другой ушёл со своей должности. За 31 год не сталкивался ни с чем подобным.

Не знаю, что происходит в «Лейкерс». Мне кажется, у нас есть достаточно причин больше беспокоиться о своём клубе. Решение Мэджика стало для меня сюрпризом. Очевидно, он чувствовал, что пришло время. Ему нужно было это сделать, и он это сделал.

Дэвис — отличный игрок. Он принял участие в шести Матчах звёзд. Энтони — хороший парень. Ему дали плохой совет. Это правда», — приводит слова Джентри ESPN.

Дэвис пришёл на последнюю игру «Нью-Орлеана» в майке «На этом всё, ребята»
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