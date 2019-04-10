Райли: жалею, что «Хит» не подписал с Уэйдом максимальный контракт в 2014 году

Президент «Майами Хит» Пэт Райли сказал, что его клубу в 2014 году следовало подписать максимальный пятилетний контракт с защитником Дуэйном Уэйдом. Флоридцы тогда заключили с игроком двухлетнее соглашение, по окончании которого он перешёл в «Чикаго Буллз».

«Самой большой моей ошибкой было то, что я не посоветовал подписать максимальные контракты с Уэйдом и Бошем после ухода Леброна. Нам надо было сделать это и строиться вокруг них. Мы хотели платить Дуэйну, но в то же время было важно сохранить возможность для подписания контракта с ещё одной суперзвездой.

Нам нужно было стиснуть зубы и действовать. Он был нашим главным игроком. Мы четыре года подряд играли в финале. Джеймс, Уэйд и Бош ранее пошли на уступки, чтобы сохранить Майка Миллера и Юдониса Хаслема. Пришло время заплатить им обоим.

Мы заплатили Крису и не заплатили Дуэйну. Если бы мы это сделали, он оставался бы с нами. Уэйд бы никогда не покидал клуб. Сейчас бы у него был последний, пятый год соглашения», — приводит слова Райли Miami Herald.