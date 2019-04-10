Джонсон: не жалею ни об одном решении на посту президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон заявил, что на его решение покинуть должность президента «Лос-Анджелес Лейкерс» не повлияла ситуация вокруг несостоявшегося обмена форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Ситуация с Дэвисом не повлияла на моё решение. Мы хотели усилить команду. В этом и заключается моя работа. А потом СМИ начали рассказывать: «О, это же молодые парни». Молодым парням лучше взрослеть быстрее, потому что это часть баскетбола, спорта и жизни.

Когда становишься спортсменом, когда попадаешь в НБА, твоё имя будет иногда упоминаться в слухах. Придётся смириться с этим. Нужно просто продолжать играть. Вот и всё. Хочу отдать должное нашим парням, ведь они именно так и поступили.

Доволен нашей работой за два года. Не жалею ни об одном своём решении. Мне нравится направление. Если молодые парни добьются необходимого прогресса, эта команда станет выдающейся. Особенно если добавить ещё одну суперзвезду», — приводит слова Мэджика Clutch Points.