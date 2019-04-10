Уэйд: надеюсь, я сделал достаточно для Майами и болельщиков «Хит»

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился эмоциями перед последним матчем в профессиональной карьере.
«Мне осталось провести ещё один матч в карьере. В такие моменты появляются воспоминания. В моей карьере было много крутых вещей. Мне есть что рассказать. Надеюсь, я сделал достаточно для Майами и болельщиков «Хит», — приводит слова Уэйда ESPN.
Последней игрой в карьере Дуэйна станет выездная встреча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Матч состоится 11 апреля в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр», начало — в 3:00 мск.
В нынешнем сезоне 37-летний Уэйд набирает 14,9 очка, отдаёт 4,1 передачи, собирает 3,9 подбора, а также совершает 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,0 минуты в среднем за игру.
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