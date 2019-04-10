Сокрушительные данки Уэйда и Казинса — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Вашингтон Уизардс» Девина Робинсона, Брэдли Била и Томаша Саторански, центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги, разыгрывающего «Чикаго Буллз» Брэндона Сэмпсона, защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда и центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркуса Казинса, попадания форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, а также победные трёхочковые лидера «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа и форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Мориса Харклесса.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации можно посмотреть на «Чемпионате».