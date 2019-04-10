Трёхочковые «Валенсии» и «Альбы» — в видеообзоре первого матча финала Еврокубка

Вчера, 9 апреля, состоялся первый финальный матч Еврокубка. Борьбу за трофей и путёвку в Евролигу ведут «Валенсия» и берлинская «Альба». Первая встреча прошла на площадке испанской команды.

Видео доступно на «Чемпионате».

Левантийцы с первых минут обозначили преимущество и завершили первую четверть со счётом 20:13 в свою пользу. Во второй десятиминутке гости сумели сократить отставание до трёх очков — 38:41. Однако сразу же после большого перерыва «Валенсия» оформила мощный рывок и закончила третий игровой отрезок, ведя в счёте с разницей в 18 баллов — 71:53. В заключительные 10 минут матча хозяева контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 89:75.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Уилл Томас, набравший 22 очка. Защитник Мэтт Томас отметися 21 очком. У «Альбы» 17 очков в актив записал защитник Пэйтон Сива.

Второй матч финальной серии состоится 12 апреля в Берлине.