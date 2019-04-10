На сайте БК «Зенит» появился 3D-тур по «Сибур Арене»

На сайте БК «Зенит» появилась виртуальная панорама домашней арены команды. 3D-тур доступен в разделе «Арена».

«Сибур Арена» — самая комфортная баскетбольная арена в России. Мы создали панораму для наших болельщиков, чтобы каждый лично мог убедиться, что на домашней площадке «Зенита» нет точек, с которых было бы некомфортно смотреть баскетбол.

Теперь даже те болельщики, которые ни разу не были на наших матчах, могут заранее оценить обзор и выбрать подходящее место. Комфорт зрителей и возможность интересно провести время не только за просмотром баскетбола, но и до и после матча — наш приоритет.

Мы не будем останавливаться на 3D-панораме и продолжим использование современных технологий для наших болельщиков», — приводит слова гендиректора клуба Александра Церковного пресс-служба «Зенита».