Итудис: у «Астаны» было восемь дней на подготовку к матчу с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Для ЦСКА этот матч станет заключительным в регулярном чемпионате. Встреча состоится в Москве завтра, 11 апреля 2019 года.



«Встреча с «Астаной» – последняя для нас в регулярном чемпионате. Нам противостоит амбициозная команда, которая здорово играет в этом сезоне и борется за лучшую позицию в зоне плей-офф.



Мы снова находимся в кардинально разных ситуациях по сравнению с соперниками: мы только что вернулись с выезда, тогда как казахстанцы имели восемь дней на подготовку. Для нас будет важно найти мотивацию и энергию, чтобы победить», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.