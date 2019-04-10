Швед: «Химки» стали сильнее с приходом Тиммы и Харрисона

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился своими мыслями относительно того, стала ли подмосковная команда сильнее с приходом в коллектив Яниса Тиммы и Эндрю Харрисона.



«Однозначно «Химки» стали сильнее с приходом Яниса Тиммы и Эндрю Харрисона. Тимма отлично влился в коллектив, играет очень хорошо, результативно. Такое ощущение, что он уже давно в «Химках».



Эндрю пока не совсем понимает, что делает на площадке. Надеюсь, что Харрисон сумеет приспособиться к европейскому стилю баскетбола и будет играть гораздо эффективнее. Все знают, как он может это делать. У нас осталось ещё несколько игр до плей-офф, есть время на то, чтобы притереться друг к другу. Скоро начнётся важнейший отрезок сезона, и мы должны быть к нему готовы», — приводят слова Алексея Шведа «Известия».