Швед: не знаю, кто может заменить Хвостова в сборной

Защитник сборной России Алексей Швед поделился мыслями относительно травмы Дмитрия Хвостова.



«Конечно, я сразу позвонил ему, узнал, как обстоят дела с повреждённым коленом. Очень жалко, что он получил такое серьёзное повреждение и, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019. Хотя Дима отыграл все матчи квалификации и здорово помог сборной отобраться в Китай. Хотелось бы пожелать ему скорейшего выздоровления. Уверен, что он по возвращении станет ещё сильнее. Главное, не расстраиваться и не раскисать. Хвостов — игрок высокого уровня, и в его карьере ещё будут большие турниры.



Не знаю, кто может заменить Хвостова в сборной. Он основной разыгрывающий национальной команды, его сложно полноценно заменить. Да, у нас есть несколько человек, способных сыграть на позиции первого номера, но нет чистого разыгрывающего уровня сборной. Это большая головная боль для Сергея Валериановича Базаревича. Ему решать, кто заменит Хвостова», — приводят слова Алексея Шведа «Известия».