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«Лейкерс» уволили физиотерапевта

«Лейкерс» уволили физиотерапевта
Баскетбол / НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» уволило физиотерапевта Марко Нуньеса, сообщил в своём «твиттере» журналист Дэйв Макменамин.

Ранее стало известно, что Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Он объявил о своём решении до старта матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который является для «озёрников» последним в регулярном чемпионате.

Нынешний сезон стал для «Лейкерс» лучшим за последние шесть лет. В 82 встречах регуляки калифорнийцы одержали 37 побед и потерпели 45 поражений. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Клуб лишился шансов на выход в плей-офф ещё в марте. «Лейкерс» пропустят постсезон в шестой раз подряд. Последний раз им удалось выйти в плей-офф в 2013 году. Тогда команда заняла седьмое место на Западе по итогам регулярного чемпионата, который завершила с результатом 45-37.

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