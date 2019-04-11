MVP «Финала восьми» Молодёжной лиги ВТБ: папа мне приводит в пример Принтезиса

Центровой «Химок-2» Илья Сорокин, который был признан самым ценным игроком прошедшего в Санкт-Петербурге «Финала восьми», рассказал о том, как чуть не уехал из России и поделился тем, кто является его любимым игроком за океаном.



«Раньше мысли уехать из России возникали и мне предлагали уехать. В прошлом году я мог оказаться в «Гран Канарии», но не сложилось и я в итоге остался в «Химках», о чем нисколько не жалею. А в данный момент уезжать никуда не планирую.



Если честно, в последнее время не особо пристально слежу за НБА. Мне просто нравится смотреть баскетбол, я стараюсь не выделять кого-то конкретно. Папа мне приводит в пример Георгиоса Принтезиса и говорит, что я должен быть похож на него по игровой манере.



Когда я был маленьким, часто смотрел матчи «Лейкерс», поэтому моим кумиром является Кобе Брайант. В честь него я даже как-то взял игровой номер», — приводит слова Ильи Сорокина официальный сайт Единой лиги ВТБ.