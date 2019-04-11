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«Клипперс» прервали серию из трёх поражений, обыграв в овертайме «Юту»

«Клипперс» прервали серию из трёх поражений, обыграв в овертайме «Юту»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете в овертайме взял верх над «Ютой Джаз» — 143:137

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Грэйсон Аллен, набравший 40 очков, что стало лучшим результатом в его карьере. Он реализовал 5 бросков из 13 из-за дуги и 13 из 14 с линии штрафной. Дабл-даблами отметились Эппей Юдо (14 баллов и 13 подборов) и Тони Брэдли (15 очков и 10 подборов).

У калифорнийцев 24 очка на счету Монтреза Харрелла. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 22 баллов и 11 подборов. 15 очков в активе Лу Уильямса.

«Клипперс» (48-34) прервали серию из трёх поражений, но остались на восьмом месте в турнирной таблице Западной конфереции. «Юта» (50-32) – пятая.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
143 : 137
ОТ (39:26, 31:40, 32:31, 24:29, 17:11)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 24, Зубац - 22, Л. Уильямс - 15, Шамет - 14, Беверли - 14, Грин - 13, Галлинари - 13, Жильжо-Александер - 8, Робинсон - 7, Темпл - 5, Уоллес - 4, Торнвелл - 2, Чендлер - 2
Юта Джаз: Аллен - 40, Ньянг - 24, Краудер - 17, Брэдли - 15, Юдо - 14, Митру-Лонг - 9, Сефолоша - 7, О'Нил - 6, Инглс - 5, Фэйворс, Кавано
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