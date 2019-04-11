«Клипперс» прервали серию из трёх поражений, обыграв в овертайме «Юту»

В заключительном матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете в овертайме взял верх над «Ютой Джаз» — 143:137

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Грэйсон Аллен, набравший 40 очков, что стало лучшим результатом в его карьере. Он реализовал 5 бросков из 13 из-за дуги и 13 из 14 с линии штрафной. Дабл-даблами отметились Эппей Юдо (14 баллов и 13 подборов) и Тони Брэдли (15 очков и 10 подборов).

У калифорнийцев 24 очка на счету Монтреза Харрелла. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 22 баллов и 11 подборов. 15 очков в активе Лу Уильямса.

«Клипперс» (48-34) прервали серию из трёх поражений, но остались на восьмом месте в турнирной таблице Западной конфереции. «Юта» (50-32) – пятая.