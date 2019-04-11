Слёзы и попадания Новицки — в видеообзоре его последнего матча в карьере

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Антонио на арене «Эйти-энд-Ти-центр» и завершилась со счётом 105:94 в пользу хозяев.

Для форварда «Маверикс» Дирка Новицки этот матч стал последним в профессиональной карьере игрока. 40-летний ветеран за 32 минуты набрал 20 очков, собрал 10 подборов, отдал 1 результативную передачу и совершил 1 перехват. Немецкий баскетболист реализовал 8 бросков с игры из 21, включая 2 трёхочковых из 6.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Сан-Антонио» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 встречах команда Грега Поповича одержала 48 побед и потерпела 34 поражения. «Даллас» (33-49) финишировал 14-м.