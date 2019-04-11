Уэйд рассказал, когда понял, что пора завершать карьеру

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, как принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока.

«Понял, что пора завершать карьеру, когда перестал получать удовольствие от подготовки к сезону. Это произошло прошлым летом. Мне не нравились многие вещи. Мне не хотелось покидать дочку, чтобы отправиться в это выездное турне», — приводит слова Уэйда журналист USA Today Джефф Зилгитт на своей странице в «Твиттере».

Нынешний сезон стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате НБА 37-летний защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, собирал 4,0 подбора, а также совершал 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за игру.

Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал 3 чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.