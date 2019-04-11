Роскошный аллей-уп Джексона на Драммонда — в обзоре матча «Нью-Йорк» — «Детройт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счётом 115:89 в пользу гостей.

Центровой «Пистонс» Андре Драммонд набрал 20 очков, собрал 18 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил 2 перехвата. Разыгрывающий защитник Реджи Джексон записал в актив 21 очко, 7 передач и 4 подбора.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Детройт» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда из штата Мичиган одержала 41 победу и потерпела 41 поражение. «Нью-Йорк» (17-65) финишировал на последнем, 15-м месте.