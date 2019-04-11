Игроки требуют от Евролиги решить проблему со скользкими рекламными наклейками

Профсоюз игроков Евролиги обратился к руководству турнира с просьбой оценить опасность скользких рекламных наклеек на паркете, которые приводят к падениям и травмам. Этот вопрос был поднят на заседании совета акционеров Евролиги, который состоялся на прошлой неделе в Милане, сообщают «Известия».

По словам президента московского ЦСКА Андрея Ватутина, Евролига должна найти решение этой проблемы до начала новой кампании.

«Действительно, эта тема вызвала горячее обсуждение в Милане. У всех клубов наклейки разного качества, нет единого стандарта. Были случаи, когда игроки получали очень серьёзные травмы, когда поскальзывались на них. Например, Рики Хикман получил разрыв ахиллова сухожилия таким образом. И в целом от игроков очень много жалоб по этому поводу.

Был предложен вариант, как раньше, наносить рекламу краской на паркет. Но не все команды играют на своих аренах. А кто-то делит зал с командами по волейболу, гандболу… Поэтому пока решения нет, но вопрос принят в разработку. До старта следующего сезона совет акционеров должен принять какие-то изменения», — сказал Ватутин.