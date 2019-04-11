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Роскошная передача Уэйда и последнее попадание Новицки — в топ-10 дня в НБА

Роскошная передача Уэйда и последнее попадание Новицки — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей последнего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки форвардов Скаля Лябисье («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Ди Джей Уилсона («Милуоки Бакс»), Деррика Джонса («Майами Хит») и Майлса Бриджеса («Шарлотт Хорнетс»), а также защитника «Бруклин Нетс» Кариса ЛеВерта, эффектный финт разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга, трёхочковый бросок форварда «Хоукс» Торина Принса, аллей-уп форварда «Хит» Джастиса Уинслоу на Джонса, роскошная передача защитника «Майами» Дуэйна Уэйда и последнее попадание в карьере форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

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