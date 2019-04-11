Болл: Джеймс — не только выдающийся игрок, но и замечательный человек

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл не согласился с критиками, которые считают, что руководство команды допустило ошибку, подписав Леброна Джеймса. «Лейкерс» провалил сезон, не сумев пробиться в плей-офф. Ранее стало известно, что генеральный директор клуба Мэджик Джонсон покинул свой пост.

«Игра в одной команде с Леброном стала воплощением мечты в реальность. Я следил за ним на протяжении всей своей жизни. И в итоге получилось всё так, как я и представлял. Он является не только выдающимся игроком, но и замечательным человеком. Он мне стал, как старший брат», — приводит слова Болла The Sporting News.

Напомним, что «Лейкерс» досрочно потерял шансы на квалификацию в плей-офф. После этого многие эксперты заявили, что с приходом Джеймса команда стала играть хуже.