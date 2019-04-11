Во время «Финала четырёх» NCAA арестовали 58 сутенёров и торговцев людьми

58 человек были арестованы во время «Финала четырёх» NCAA в Миннесоте в ходе спецоперации полиции, сообщает Reuters. Все арестованные обвиняются в склонении несовершеннолетних к проституции и торговле людьми.



В преддверии спецоперации тайные агенты общались с подозреваемыми в социальных сетях под видом потенциальных клиентов и назначили преступникам встречу на финале баскетбольного турнира NCAA.



Благодаря этой спецоперации полиции удалось спасти 28 человек, включая одного несовершеннолетнего. Примечательно, что подозреваемые не были связаны между собой, они просто отреагировали на тайных агентов, работавших под одной схеме. В общей сложности 47 арестованным предъявлены обвинения за совращение несовершеннолетних и сексуальную пропаганду лицам, не достигшим возраста согласия. Ещё 11 подозреваемым предъявлены обвинения за торговлю людьми.