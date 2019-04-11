25 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Цмоки-Минск»

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости паркета с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. После перерыва тенденция продолжилась и к завершению второго игрового отрезка, вторая половина встречи, фактически превратилась в формальность — «Химки» вели в матче со счётом 62:44.



После большого перерыва «Цмоки-Минск» удалось выравнять ход встречи, однако отыграться так и не получилось — третий игровой отрезок они смогли выиграть с преимуществом в два очка, а заключительную десятиминутку свести вничью. Итоговый счёт встречи — 108:92 (28:19, 34:25, 23:25, 23:23) в пользу «Химок».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Владимир Михайлович.