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25 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Цмоки-Минск»

25 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости паркета с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. После перерыва тенденция продолжилась и к завершению второго игрового отрезка, вторая половина встречи, фактически превратилась в формальность — «Химки» вели в матче со счётом 62:44.

После большого перерыва «Цмоки-Минск» удалось выравнять ход встречи, однако отыграться так и не получилось — третий игровой отрезок они смогли выиграть с преимуществом в два очка, а заключительную десятиминутку свести вничью. Итоговый счёт встречи — 108:92 (28:19, 34:25, 23:25, 23:23) в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе хозяев 21 очко набрал Владимир Михайлович.

Единая лига ВТБ
11 апреля 2019, четверг. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
92 : 108
(19:28, 25:34, 25:23, 23:23)
Химки
Химки, Россия
Цмоки-Минск: Саддлер, Михайлович, Тростинецкий, Рогозенко, Мещеряков, Вабищевич, Семенюк, Сарикопулос, Кудрявцев, Полищук, Белянков
Химки: Швед, Тимма, Крокер, Вяльцев, Зайцев, Харрисон, Моня, Губанов, Зубков, Дженкинс, Томас, Микки
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