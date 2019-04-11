18 очков Хайнса принесли ЦСКА победу над «Астаной»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Астану». Команда Итудиса не сразу завладела инициативой и выиграла первую четверть с разницей лишь в два очка — 21:19. Уже в следующей десятиминутке «армейцы» прибавили и повели с двузначным счётом — 45:34.

В третьей четверти ЦСКА сохранял преимущество в 11 очков — 63:52, а в заключительном игровом отрезке хозяева оформили ещё рывок, благодаря чему одержали победу с разгромным счётом — 91:72.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Хайнс, набравший 18 очков. Ещё 16 баллов в копилку «армейцев» положил Дэниел Хэкетт. В составе «Астаны» лучшим стал Джей Джей О'Брайен, записавший в свой актив 25 баллов.