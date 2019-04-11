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18 очков Хайнса принесли ЦСКА победу над «Астаной»

18 очков Хайнса принесли ЦСКА победу над «Астаной»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Астану». Команда Итудиса не сразу завладела инициативой и выиграла первую четверть с разницей лишь в два очка — 21:19. Уже в следующей десятиминутке «армейцы» прибавили и повели с двузначным счётом — 45:34.

В третьей четверти ЦСКА сохранял преимущество в 11 очков — 63:52, а в заключительном игровом отрезке хозяева оформили ещё рывок, благодаря чему одержали победу с разгромным счётом — 91:72.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Хайнс, набравший 18 очков. Ещё 16 баллов в копилку «армейцев» положил Дэниел Хэкетт. В составе «Астаны» лучшим стал Джей Джей О'Брайен, записавший в свой актив 25 баллов.

Единая лига ВТБ
11 апреля 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
91 : 72
(21:19, 24:15, 18:18, 28:20)
Астана
Нур-Султан, Казахстан
ЦСКА: Хайнс - 18, Хэкетт - 16, Курбанов - 13, Питерс - 10, Клайберн - 9, Хантер - 8, Родригес - 6, Воронцевич - 5, Ухов - 3, Лопатин - 3, Боломбой, Антонов
Астана: О'Брайен - 25, Гросселл - 12, Дженкинс - 11, Клеммонс - 10, Холт - 6, Хортон - 4, Жигулин - 2, Марчук - 2, Бажин, Мурзагалиев, Гаврилов, Майдекин
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