Куртинайтис: есть вопросы к ряду игроков

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над «Цмоки-Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (108:92), выразив недовольство тем, как подопечные провели заключительную четверть.

«Сыграли неплохо, но я особенно недоволен четвёртой четвертью, так как хотелось дать время всем, а получилось, что с «-28» мы позволили сопернику вернуться в игру и сократить отставание до «-10».

После этого вернули на площадку нужный состав и снова создали отрыв. Тем не менее, есть ряд вопросов к некоторым игрокам. «Цмоки» боролись до конца и играли с желанием, как и полагается в профессиональном спорте. Желаю им успехов", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.