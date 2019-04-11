Курбанов: ЦСКА не понадобится лишней мотивации в матче с «Басконией»

16 апреля в Москве состоится первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Басконией». Ожиданиями от этого противостояния поделился форвард «армейцев» Никита Курбанов, отметивший опасность испанской команды.



«Нашу готовность покажет игра. Соперник нам знаком. Все понимают, что сейчас самая важная часть сезона. Думаю, что лишней мотивации не понадобится. Все и без того знаю, что будет тяжёлая и серьёзная игра. Соперник у нас боевой, „Баскония“ играет жёстко. Будем готовиться, у нас есть 3–4 дня на подготовку.



То, что мы играли с „Басконией“ в конце регулярного чемпионата, может сыграть нам на руку. Последняя встреча свежа в памяти. Мы знаем их последние наработки. Нужно будет использовать их ошибки. Посмотрим видео и разберём их. Соперник очень опасный, и нужно будет подойти к игре с полной концентрацией», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».