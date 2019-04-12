Итудис: быть тренером ЦСКА — значит всегда испытывать давление

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первой четвертьфинальной встречи серии плей-офф Евролиги, которая состоится 16 апреля в Москве.



"«Баскония» очень серьёзная, хорошая, талантливая и атлетичная команда. На каждой позиции у них есть 2-3 хороших игрока. У них много эффективных исполнителей. В целом нас ждёт тяжёлая серия. Мы провели 4 игры за 8 дней. Сейчас мы попробуем дать отдых некоторым игрокам и сфокусируемся на подготовке к тяжёлой встрече. Нам нужно быть готовыми к первому матчу.



Можно ли извлечь преимущество из того, что мы провели с «Басконией» последний матч регулярного чемпионата? Какое? Обе команды получили информацию друг о друге. Единственное преимущество перед тяжёлой встречей в том, что мы проведём её дома. Что касается давления перед конкретной встречей, то давление есть всегда. Быть тренером ЦСКА — значит всегда испытывать давление, это часть работы", — рассказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата».