«Сакраменто» отправил в отставку Йоргера

Дэйв Йоргер уволен с поста главного тренера «Сакраменто Кингз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Специалист возглавлял калифорнийскую команду на протяжении трёх сезонов. За это время он добился с ней 98 побед и потерпел 148 поражений. Под руководством Йоргера «Кингз» ни разу не сумели выйти в плей-офф. В нынешнем сезоне они были наиболее близки к этой цели за последние годы.

«Сакраменто» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Западной конференции, одержав 39 побед в 43 встречах. До «Сакраменто» 45-летний Йоргер работал на посту главного тренера «Мемфис Гриззлиз». За три года во главе команды из Теннесси он выводил её в плей-офф трижды.