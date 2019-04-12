«Мемфис» отправил в отставку Бикерстаффа

«Мемфис Гриззлиз» отправил в отставку главного тренера Джея Би Бикерстаффа, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Генеральный менеджер Крис Уоллес также покинет пост, он будет переведён на скаутскую работу.

Бикерстафф вошел в штаб команды летом 2016 года. В ноябре 2017-го он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дэвида Фицдэйла, а 1 мая 2018-го стал полноценным тренером команды. В текущем сезоне «Мемфис» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 33-49.

Вице-президент Джон Холлинджер продолжит работу в качестве старшего советника. Зак Клейман станет исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям. Джейсон Уэкслер назначен президентом, отвечающим за бизнес.