«Чикаго» намерен продлить контракт с Бойленом

Президент по баскетбольным операциям «Чикаго Буллз» Джон Пэксон доволен работой главного тренера Джим Бойлена, несмотря на слабые результаты команды в нынешнем сезоне.



«Очень вероятно, что мы продлим контракт с Бойленом. Он продемонстрировал игрокам, что заинтересован в их прогрессе. Джим хочет, чтобы они стали сильнее. Первая неделя его работы была похожа на взрыв. Тренер принял вызов. Он видит себя учителем для баскетболистов. При этом Бойлен хочет быть в контакте с подопечными, но умеет жёстко спрашивать с них», – приводит слова Пэксона ESPN.



Бойлен возглавил «Чикаго» по ходу нынешнего сезона, сменив уволенного Фреда Хойберга. Под его руководством команда одержала 17 побед при 41 поражении, заняв 13-е место в Восточной конференции.