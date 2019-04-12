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«Чикаго» намерен продлить контракт с Бойленом

«Чикаго» намерен продлить контракт с Бойленом
Баскетбол / НБА

Президент по баскетбольным операциям «Чикаго Буллз» Джон Пэксон доволен работой главного тренера Джим Бойлена, несмотря на слабые результаты команды в нынешнем сезоне.

«Очень вероятно, что мы продлим контракт с Бойленом. Он продемонстрировал игрокам, что заинтересован в их прогрессе. Джим хочет, чтобы они стали сильнее. Первая неделя его работы была похожа на взрыв. Тренер принял вызов. Он видит себя учителем для баскетболистов. При этом Бойлен хочет быть в контакте с подопечными, но умеет жёстко спрашивать с них», – приводит слова Пэксона ESPN.

Бойлен возглавил «Чикаго» по ходу нынешнего сезона, сменив уволенного Фреда Хойберга. Под его руководством команда одержала 17 побед при 41 поражении, заняв 13-е место в Восточной конференции.

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