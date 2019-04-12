Зверев, Иснер и Роддик отреагировали на завершение карьеры Новицки и Уэйда

Звёздные теннисисты Александр Зверев, Джон Иснер и Энди Роддик отдали дань уважения завершившим игровую карьеру мощному форварду «Даллас Маверикс» Дирку Новицки и атакующему защитнику «Майами Хит» Дуэйну Уэйду.



«Спасибо Уэйду за то, что он сделал не только для баскетбола, но и для спорта в целом. Он показал детям во всём мире, что трудолюбие и любовь к игре способны привести к выдающимся достижениям», – написал Зверев в своём микроблоге в «Инстаграме».



«Снимаю шляпу перед Уэйдом. Он был моим любимым баскетболистом», – сообщил Роддик в своём микроблоге в «Твиттере».



«Новицки – это чёртова легенда», – высказал мнение Иснер в своём микроблоге в «Твиттере».



Новицки известен как болельщик тенниса. Он неоднократно посещал турниры АТР, проводимые в Далласе, а Роддик и Изнер участвовали в благотворительном теннисном мероприятии баскетболиста.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.