Колдуэлл-Поуп: игроки «Лейкерс» пали духом перед закрытием трансферного окна

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп уверен, что неудачная концовка регулярного чемпионата для команды стала следствием активных попыток осуществить обмен мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.



«Все игроки «Лейкерс» пали духом перед закрытием трансферного окна. Атмосфера в раздевалке изменилась. Все были озабочены своим будущим. Особенно молодые игроки, которые впервые оказались в подобной ситуации. Они переживали из-за того, где могут оказаться, как это произойдёт и каким образом отразится на их моральном состоянии», – приводит слова Колдуэлл-Поупа LA Times.



После того как Энтони Дэвис заявил о желании покинуть «Нью-Орлеан», в СМИ появилась информация о том, что «Лейкерс» готовы отдать за него почти всех молодых перспективных игроков.

Владелец «Лейкерс» Басс отреагировала на отставку Джонсона