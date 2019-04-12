НБА аннулировала технический фол Дюранта за толчок судьи

НБА аннулировала технический фол лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, полученный в заключительном матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз», сообщает официальный сайт лиги. В первой четверти встречи Дюрант толкнул судью Кэйна Фитцджеральда, за что и был наказан техническим замечанием. Однако после завершения игры форвард сумел убедить арбитра, что столкновение было случайным, а удар неумышленным. В результате Фитцджеральд пересмотрел своё решение.



Этот технический фол мог стать для Дюранта 16-м в сезоне, что по правилам НБА приводит к автоматической дисквалификации на один матч. Однако даже в случае если бы фол не отменили, игрок избежал бы санкций, поскольку перед началом плей-офф количество технических фолов обнуляется.

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