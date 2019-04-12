Уолл: Харден показывает невероятную результативность, но MVP заслужил Адетокунбо

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл поделился мнением относительно претендентов на звание самого ценного игрока нынешнего сезона.



«Харден – мой друг, но я бы отдал титул MVP Адетокунбо, поскольку его команда стала первой в регулярном чемпионате. Не только в прошлом, но и в позапрошлом сезоне многие считали, что MVP должен стать Харден. Но два года назад его команда оказалась на слишком низком месте. И только в прошлом сезоне, когда «Хьюстон» наконец стал первым в Западной конференции, Джеймс получил заветную награду.



В этом году он демонстрирует невероятную статистику. Средней результативности в 37 очков не было в НБА со времён Майкла Джордана. Эти показатели говорят сами за себя. Харден неудержим. Но ключевым фактором всё же являются успехи команды. Поэтому я выбираю Янниса», – цитирует Уолла Yahoo Sports.

Харден – MVP сезона, по мнению игроков лиги