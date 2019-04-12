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Мори: система драфта вредит НБА, ни в одном бизнесе не поощряют неудачников

Мори: система драфта вредит НБА, ни в одном бизнесе не поощряют неудачников
Баскетбол / НБА

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори недоволен существующей системой драфта НБА, согласно которой право выбирать самых сильных игроков получают команды с наихудшими результатами.

«Если бы я был комиссионером НБА, то изменил бы систему драфта. Я бы сделал так, чтобы она работала не в пользу команд, которые проигрывают больше всех. Мне не нравится то, что происходит в лиге в концовке регулярного чемпионата. Не буду пока вдаваться в детали, но это самое главное, что я хотел бы изменить в НБА.

Ни в одном бизнесе мира не поощряют главных неудачников. Я считаю такой подход неправильным. Это вредит лиге», – приводит слова Мори The Athletic.

За последние семь лет «Хьюстон» ни разу не получал выше 18-го номера драфта.

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