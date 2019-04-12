Дюрант: противостояние с «Клипперс» не будет таким простым, как многие думают

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф. Соперником «Уорриорз» станет «Лос-Анджелес Клипперс». Дюрант заявил, что не рассчитывает на лёгкую победу в противостоянии, и назвал «Клипперс» сильным соперником.

«В этой серии победитель конференции сыграет с восьмой командой. Но у соперника много хороших игроков, которые имеют опыт выступления в плей-офф. «Клипперс» готовы к плей-офф.

Ждём, какой у нас будет план на игру с ними, хотим начать подготовку к матчам. Но я уверен, что нам легко с «Клипперс» не будет. С первой минуты первого матча они будут полностью выкладываться. Я думаю, что это противостояние не будет таким простым, как многие думают», — цитирует Дюранта RealGM.