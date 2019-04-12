Источник: «Чикаго» подпишет с Бойленом трёхлетний контракт

Сегодня, 12 апреля, сообщалось, что руководство «Чикаго Буллз» с большой долей вероятности сохранит Джима Бойлена в качестве главного тренера команды и подпишет с ним новый контракт. По информации источников Chicago Sun Times, менеджмент «быков» уже договорился с Бойленом о заключении нового соглашения, и сейчас стороны утрясают последние формальности. Ожидается, что контракт со специалистом будет рассчитан на три года.

Бойлен возглавил «Чикаго» по ходу нынешнего сезона, сменив уволенного Фреда Хойберга. Под его руководством коллектив одержал 17 побед при 41 поражении, заняв 13-е место в Восточной конференции. Команда из Иллинойса не сумела пробиться в плей-офф второй сезон кряду и в третий раз за последние четыре года.