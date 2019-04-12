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«Альба» обыграла «Валенсию» и сравняла счёт в финальной серии Еврокубка

«Альба» обыграла «Валенсию» и сравняла счёт в финальной серии Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок

В Берлине завершился второй матч финальной серии плей-офф Еврокубка между «Альбой» и «Валенсией». Встреча прошла в крайне напряжённой борьбе, в ходе которой обе команды имели шансы на успех. Победитель матча определился лишь в овертайме. Немного удачливее в компенсированное время оказались баскетболисты немецкой команды — 95:92.

Лучшим в составе берлинцев стал Рокас Гедрайтис, набравший 17 очков. 15 баллов в актив команды принёс Луке Сикма. У «Валенсии» 22 балла набрал Сэм ван Россом, ещё 16 очков в копилку испанцев положил Фернандо Сан-Эметерио.

«Альба», добившись победы, сумела сравнять счёт в финальной серии — 1:1. Решающая, третья игра состоится на арене «Валенсии». Встреча пройдёт 15 апреля.

Еврокубок. Финал. 2-й матч
12 апреля 2019, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
95 : 92
ОТ (23:21, 19:18, 20:20, 21:24, 12:9)
Валенсия
Валенсия, Испания
Альба: Гедрайтис - 17, Сикма - 15, Сива - 14, Херманнссон - 14, Гиффей - 11, Тиман - 7, Вагнер - 6, Клиффорд - 5, Нноко - 4, Сайбу - 2, Шнайдер, Огбе
Валенсия: ван Россом - 22, Сан Эметерио - 16, Дублевич - 9, Састре - 6, Лабери - 5, Томас - 5, Доорненкамп - 5, Абальде - 4, Тоби - 3, Дьо - 2, Мартинес
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