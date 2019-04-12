«Альба» обыграла «Валенсию» и сравняла счёт в финальной серии Еврокубка

В Берлине завершился второй матч финальной серии плей-офф Еврокубка между «Альбой» и «Валенсией». Встреча прошла в крайне напряжённой борьбе, в ходе которой обе команды имели шансы на успех. Победитель матча определился лишь в овертайме. Немного удачливее в компенсированное время оказались баскетболисты немецкой команды — 95:92.

Лучшим в составе берлинцев стал Рокас Гедрайтис, набравший 17 очков. 15 баллов в актив команды принёс Луке Сикма. У «Валенсии» 22 балла набрал Сэм ван Россом, ещё 16 очков в копилку испанцев положил Фернандо Сан-Эметерио.

«Альба», добившись победы, сумела сравнять счёт в финальной серии — 1:1. Решающая, третья игра состоится на арене «Валенсии». Встреча пройдёт 15 апреля.