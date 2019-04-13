«Сакраменто» проведёт переговоры с Уолтоном и Мессиной

Бывший наставник «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон может продолжить карьеру в «Сакраменто Кингз», сообщает Clutch Points. По информации издания, руководство «королей» намерено провести переговоры с Уолтоном. Также «Сакраменто» попросил разрешения у «Сан-Антонио Спёрс» для собеседования с ассистентом главного тренера Этторе Мессиной.

Люк Уолтон возглавлял калифорнийцев на протяжении трёх сезонов. За годы работы с командой Уолтон добился с ней 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, тем не менее «Лейкерс» завершил его на 10-м месте в Западной конференции и не выполнил поставленной цели по выходу в плей-офф.

«Сакраменто» не выходил в плей-офф с 2006 года – это худший результат в лиге. В текущем сезоне «Кингз» остановились в шаге от попадания в восьмёрку, но генменеджер Владе Дивац принял решение уволить Дэйва Йоргера.