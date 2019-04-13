Тайрон Лю – основной кандидат на должность главного тренера «Лейкерс»

Бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю является основным кандидатом на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски. В сезоне-2015/16 он вместе с нынешним лидером «озёрников» Леброном Джеймсом привёл «Кливленд» к чемпионскому титулу.

Ещё одним кандидатом является бывший наставник «Нью-Орлеан Пеликанс» Монти Уильямс. Он находился в хороших отношениях с лидером команды Энтони Дэвисом, который по ходу текущего сезона потребовал обмен. «Лейкерс» для Дэвиса являются одним из приоритетных вариантов.

Ранее калифорнийцы расстались с Люком Уолтоном. За три года работы с командой Уолтон добился с ней 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, тем не менее «Лейкерс» завершил его на 10-м месте в Западной конференции и не выполнил поставленной задачи по выходу в плей-офф.