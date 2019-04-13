Карри: лучший попкорн продают на аренах «Далласа» и «Бруклина», худший — в ЛА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри по просьбе New York Times составил рейтинг арен клубов Национальной баскетбольной ассоциации по качеству продаваемого попкорна.
30-летний игрок оценивал попкорн по свежести, соли, хрусткости, сливочному маслу и подаче.
Рейтинг попкорна Карри
1. «Даллас Маверикс» («Американ Эйрлайнс-центр») — 24 балла
2. «Бруклин Нетс» («Барклайс-центр») — 23
3. «Майами Хит» («Американ Эйрлайнс-Арена») — 22
4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» («Мода-центр») — 20
5. «Сакраменто Кингз» («Голден Уан-центр») — 19
6. «Торонто Рэпторс» («Скоушабэнк-арена») — 18
7. «Хьюстон Рокетс» («Тойота-центр») — 18
8. «Оклахома-Сити Тандер» («Чизпик Энерджи-Арена») — 18
9. «Голден Стэйт Уорриорз» («Оракл-Арена») — 18
10. «Нью-Йорк Никс» («Мэдисон Сквер Гарден») — 17
11. «Индиана Пэйсерс» («Банкерс Лайф Филдхаус») — 17
12. «Нью-Орлеан Пеликанс» («Смути Кинг-центр») — 17
13. «Миннесота Тимбервулвз» («Таргет-центр») — 17
14. «Вашингтон Уизардс» («Кэпитал Уан-арена») — 17
15. «Чикаго Буллз» («Юнайтед-центр») — 16
16. «Юта Джаз» («Вивинт Смарт Хоум Арена») — 16
17. «Атланта Хоукс» («Стэйт Фарм-Арена») — 16
18. «Сан-Антонио Спёрс» («Эйти-энд-Ти-центр») — 15
19. «Филадельфия Сиксерс» («Веллс Фарго-центр») — 14
20. «Финикс Санз» («Токинг Стик Ризот Арена») — 14
21. «Милуоки Бакс» («Файсерв-форум») — 13
22. «Бостон Селтикс» («Ти-Ди Гарден») — 13
23. «Мемфис Гриззлиз» («ФедЭксФорум») — 13
24. «Орландо Мэджик» («Эмвей-центр») — 13
25. «Денвер Наггетс» («Пепси-центр») — 13
26. «Кливленд Кавальерс» («Куикен Лоанс-Арена») — 12
27. «Детройт Пистонс» («Литтл Сизарс-арена») — 12
28. «Шарлотт Хорнетс» («Спектрум-центр») — 11
29. «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» («Стэйплс-центр») — 10.